Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EDHO ATV Canlı İZLE: EDHO 96.Yeni Bölüm Fragmanı yayınlanmasının ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünü sitemizden izleyebilirsiniz. EDHO'nun yeni bölümüne Hızır'ın sözleri damga vururken EDHO yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte EHDO yeni 96. bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV Canlı İzle

EDHO ATV CANLI İZLE

EDHO YENİ 95. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.

EDHO 95. SON BÖLÜM ÖZETİ İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96. YENİ BÖLÜM İZLE

Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır.

Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.