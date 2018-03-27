Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın canlı izle, Fox canlı izle, Kadın yeni bölüm izle gibi aramalarınızın sonucu sitemizde mevcut. Fox ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kadın dizisinde bu hafta neler yaşanacak? Kadın 22. yeni bölüm fragmanı haberimizde. Final sahnesinde Bahar ve Şirin'in karşı karşıya gelmesi izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Kadın dizisinin bu haftaki bölümünde yine sarsılmaz gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bahar Şirinle yüzleşiyor. Öte yandan Sarp için endişelenen Pırıl, Bahar'ı bularak onunla görüşmek istiyor. Arif'e bir daha güvenemeyeceğini dile getiren Bahar ise Arif'in 'Arif benim üzülmemi hiç istemez diyebilirsin ya da Arif ben üzülmeyim diye her şeyi yapar diyebilirsin çünkü o benim gözümün yaşına kıyamaz çünkü o bana çok kıymet verir. Arif beni çok sever diyebilirsin' sözleriyle isyan etmesi üzerine yaptığı hatayı anlıyor. İşte Kadın 22. yeni bölümü ve Kadın canlı izle haberimizde

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KADIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bahar öğrendiği gerçek karşısında sinir krizi geçiriyor ve Şirin'le yüzleşmek için her yerde Şirin'i arıyor. İlk önce Enver'le yüzleşen Bahar onun evden gitmesini istiyor. Kimseye güveni kalmadığını söyleyen Bahar annesinin evine gidip Şirin'i arıyor ancak Enver Hatice'yi arayıp Bahar'ın geldiğini haber veriyor ve Şirin'i evden göndermesini istiyor. Bunun üzerine Şirin sinemadan gelir gelmez onun eline bir valiz tutuşturup Şule'nin evine gitmesini söylüyor. Şirin Şule'nin evinde saklanırken Bahar hiç yılmadan Şirin'i arıyor. Öte yandan hastalığı ilerleyen Bahar'ın ayağı giderek kötüleşiyor. Bir an önce ilik nakli olmazsa sakat kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bahar Doruk'un Şirin'in nerede olduğunu bildiğini söylemesi üzerine Şirin Şule'nin evinin yolunu tutuyor ve Şirin'le karşılaşarak onunla yüzleşiyor.

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KADIN 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kadın dizisinin 22. bölüm fragmanı yine izleyenlerin yüreklerini dağlamaya devam ediyor. Bu haftaki bölüme Arif'in Bahar'a olan isyanı damga vurdu. Artık kimseye güvenmediğini söyleyen Bahar, Arif'in hayatından çıkmasını istiyor. Ancak Arif, Bahar'ın sitemine karşılık dilinin ucundakileri açık yüreklilikle Bahar'ın yüzüne haykırıyor. Sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu anlaması için Bahar'a söylediği sözler izleyenleri de derinden etkiledi. Öte yandan Pırıl sevdiği adamı kaybetmemek için tehlikeleri göze alarak Bahar'ı ve çocukları görmek istiyor.