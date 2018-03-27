Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor Ekstra' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başarılı televizyoncu, Adem Kılıçcı ile Turabi Çamkıran arasında yaşanan gerginlik ve görüntülerin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında, "Çok sevimsiz bir olay yaşandı. Araçla giderken hiç tasvip etmediğim, üzüldüğüm bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum asla söz konusu değil. Televizyonculukta her şeyi yayınlayamıyorsunuz. Yayınlarsanız ceza yiyorsunuz. Çocuklar bizi izliyor" dedi.

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu, "İki yarışmacının karşılık söylediği sözler çok üzücü. İnsan kendini kaybettiği zaman çok ağır konuşur. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Fiziksel müdahale ve tehdit varsa buna izin vermeyiz. Bu olayda fiziksel bir durum yok" ifadelerini kullandı.