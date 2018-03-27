Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler ilk sahne, Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölüm ilk sahne, Ufak Tefek Cinayetler 22. son bölüm özeti izlemek için doğru yerdesiniz. Son sahneleri ile büyük heyecan oluşturan dizi Ufak Tefek Cinayetler'in 22. son bölümünde neler yaşandı? Merv eile Serhan boşandı mı? Serhan MErve'ye ne yapacak? Burcu'nun son durumu ne? Peki Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler ilk sahne izle....

UFAK TEFEK CİNAYETLER 22. BÖLÜM ÖZETİ İZLE

UFAK TEFEK CİNAYETLER 22. BÖLÜM ÖZETİ

Ufak Tefek Cinayetler 22. son bölümde; Mehmet'le evlenebilmek için sinsice bir plan hazırlayarak sözde hamile olduğunu açıklayan Burcu, bu yalanını ifşa edecek tek kişinin Oya olduğunu bildiği için cinayet derecesine ulaşan yeni bir plan daha hazırlama girişiminde bulundu. Yeni bölüm fragmanının dört gözle beklenildiği son bölümde yalanlarının açığa çıkmasından büyük bir korku duyan Burcu'nun sınır tanımaz hale dönüşmesi sonrasında Oya'yı buzluğa kapatıp onu ölüme terk etmesi damgasını vurdu. Oya ve Serhan ikilisinin olayı aydınlatmak üzere gerekli incelemeleri sürdürmesi sonucunda tüm bunlara sebep olan kişinin Burcu olduğu gerçeğine ulaştığı son bölümün hemen arkasından yeni bölüm fragmanı için araştırmalara yoğunluk kazandırıldı. İşte, ardı arkası kesilmeyen entrikaların eksik olmadığı Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

fak Tefek Cinayetler 23. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER KONUSU

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıyor… Merakla Beklenen diziden ilk kare geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile şimdiden merak uyandıran Ufak Tefek Cinayetler'in kadın başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil'in yer aldığı tanıtım karesi büyük beğeni topladı. Makyaj masası önünde birbirinden çarpıcı pozlar veren Ufak Tefek Cinayetler'in güzel dörtlüsü yakaladıkları uyumla da göz doldurdular. Tanıtım çekimleri için bir araya gelen kadınların keyifli anları objektiflere de yansıdı.