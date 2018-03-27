Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edho yeni 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 96. son bölüm özetini sitemizden izleyebilirsiniz. Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenleri yine son bölümü heyecanla izledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ne olacak diye merak eden izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı diye sorguluyor... İşte Edho son bölüm özeti ve Edho yeni fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 96. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez.

EDHO 96. SON BÖLÜM ÖZETİ İZLE

Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 97. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.