Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi, güçlü oyuncu kadrosu ve muhteşem prodüksiyon ile adından çokça söz ettirdi.



ALTAN ERKEKLİ SÜRPRİZİ



Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, usta oyuncu Altan Erkekli bu salı ekrana gelecek ikinci bölüm ile seyirci karşısına çıkacak.

Usta oyuncu, Osmanlı'nın en büyük mimarlarından biri olan Muslihuddin karakterini oynayacak.. Muslihuddin, İslam aleminin en büyük hükümdarı Sultan Mehmed Han'ın Konstantiniyye fethi sürecinde her daim yanında olacaktır.