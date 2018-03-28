Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, TRT'nin canlı yayınında seyirciye söylediği sözler ve ardından yaptığı hareketle büyük tepki çekti. 1990'lı yıllarda 'Bir Efsaneydi' şarkısıyla ünlenen 57 yaşındaki şarkıcı, önceki gün TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programın konuğu oldu. Eyüp Sultan Aylar'la aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programın sonlarında oldukça sinirlendi. Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğinden yakınan Hakan Peker "Seyirciyi çekeceğine beni burada çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun" dedi. 'Seven Gider mi?' isimli hareketli şarkısına, alkışla ve dansla karşılık veren seyirciyi hiçe sayan Peker, daha sonra elindeki mikrofonu bırakarak sahneyi terk etti. Aynı programda yer alan Metin Özülkü ise canlı yayının son dakikalarında yalnız kaldı. Hakan Peker'in bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Kendi Instagram hesabını yorumlara kapalı tutan Peker'e diğer mecralardan tepki yağdı.

Reji bende hiç moral bırakmadı

Hakan Peker yaşananlarla ilgili sosyal medyadan gelen tepkilere cevap verdi. Peker'in Instagram hesabından yayınladığı metinde şu ifadelere yer verdi: Benim seyircime, dinleyicime saygımı, sevgimi beni tanıyan herkes bilir. 30 yıldır da duruşum hep aynıdır. Katılmış olduğum TV programında başından itibaren reji ile problem yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım, yaklaşık 1,5 saat. Benim de bir sinir sistemim var. Şarkıya devam edecek moralim kalmadığından ve programın sonuna geldiğimizden dolayı sahneyi Metin Özülkü’ye bıraktım. Öküzün altında buzağı aramanın manası yok. Ne seyircilerime ne de Eyüp kardeşime bir saygısızlık asla söz konusu olamaz. Beni ego yapmakla itham edenler bilmeliler ki; mütevazı olduğumu bana söyleyenler sevenlerimdir. Reklam kokan hareketlerle hiç işim olmadığını da bütün Türkiye bilir.

Yakışmadı sana Peker

∂ Sanatçı büyüdükçe küçülmesini bilen kişidir. 30 senelik sanat hayatın varsa artık belirli bir doygunluğa ulaşmış olman, kameraların seni çekip çekmemesini takmıyor olman gerekir.

∂ Egona yenilmişsin. Seyirci her şeydir. Otur sıfır...

∂ Hakan Peker seni seviyordum ama bu yaptığın sana yakışmadı.

∂ Hakan Bey çok ayıp etmişsiniz. Hiç yakıştıramadım.

∂ Sen şarkını söyle, rejinin işine karışma.

∂ Biz değer verirsek değerli olursun değer vermezsek normal sıradan bir insansın. Bu yaptığı çok büyük yanlış. Genç olsa anlarım ama çok tecrübeli birinin böyle yapması ordaki insanlara büyük hakaret.

∂ Hakan Peker EGO’nu neyle besliyorsun?

∂ Yakışmadı sana...

∂ En az 30 senenin birikimini 30 saniyede yerle bir etmiş... Çok şaşırdım bu yaptığına... Siz zaten müzikseverlerin gönlündeydiniz, ekranda 30 saniye çıkmasaydınız ne olurdu? Bunca müzikseverin gönlünden düşmek daha mı iyi?

∂ Çok büyük skandal. Hakan Peker bir anda gözümden düştü.

∂ Mütevazıyım, reklam yapmam diyorsun... Ardından, 'şöyle yaptım böyle yaptım' diyorsun. Bence kendi kendini küçük düşürmüşsün.