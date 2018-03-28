Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Faslı eşi İmane Elbani ile Özbekistan'a gitti. Dün ise psikolojik gerilim türündeki filmin çekimlerine Buhara kentinde start verildi. Film çekimini Instagram hesabından da duyuran Murat Yıldırım'ın rol alacağı film psikolojik gerilim olacak. İki kardeşin hayat hikâyesini anlatan filmin çekimleri Özbekistan, Rusya ve Fas'ta yapılacak.