Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitenin medya iletişim bölümü öğrencileri geçtiğimiz günlerde, almış oldukları dersleri pratikte de deneyimlemek ve birinci ağızdan bilgi almak için Kalk Gidelim setini ziyaret etti. Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Kerem Kupacı, seti durdurarak öğrencilerin sorularını cevapladı. Usta oyuncu Ufuk Özkan "Yeni nesil gümbür gümbür geliyor. Bize düşen onlara doğruyu anlatmak. Ben gençlerimize güveniyorum. Güzel günler göreceğiz’’ dedi.