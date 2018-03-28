Üniversitenin medya iletişim bölümü öğrencileri geçtiğimiz günlerde, almış oldukları dersleri pratikte de deneyimlemek ve birinci ağızdan bilgi almak için Kalk Gidelim setini ziyaret etti. Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Kerem Kupacı, seti durdurarak öğrencilerin sorularını cevapladı. Usta oyuncu Ufuk Özkan "Yeni nesil gümbür gümbür geliyor. Bize düşen onlara doğruyu anlatmak. Ben gençlerimize güveniyorum. Güzel günler göreceğiz’’ dedi.
'Kalk Gidelim'e üniversiteli akını
28.03.2018 - 02:44 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Staff Film’in yapımcılığını üstlendiği TRT1’in sevilen dizisi 'Kalk Gidelim'in set ekibi ve oyuncuları, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine bilgi birikimlerini aktardı.
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