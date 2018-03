Türkiye Gazetesi

Röportaj: Ümit Tanrıseven



Acil Aşk Aranıyor, Kiraz Mevsimi ve Kardeş Payı dizilerinde rol alan Berna Keskin, geçen yıldan bu yana ise Elif dizisinde Hümeyra karakteri ile oyunculuk serüvenini sürdürüyor. Berna Keskin ile rol aldığı diziyi, oyunculuğunu ve Türkan Şoray'a benzerliğini konuştuk...



Elif dizisine nasıl dâhil oldunuz?

Elif dizisi için yeni karakterler aranıyordu. Ben de tesadüf o gün orada bulundum ve seçmelere girdim. Burada olmak güzel bir şans.



Oynadığınız karakterle benzer yanlarınız var mı?

Karakterimi çok seviyorum. Benzer yanımız yok. Hümeyra çok takıntılı ben umursamaz biriyim. Ona göre daha rahatım.

Oyunculuk eğitimi almaya, kendinizi geliştirmeye inanıyor musunuz?

Devamlı çalışıp eğitim alma düşüncesindeyim. Bu gidip de bir kurumda eğitim olmasa da büyüklerimden, ustalardan her anlamda bir şey öğrenip kapmaya çalışıyorum. Bu anlamda radar gibiyim zaten; her bilgiyi çekiyorum kendime…



Sizin için manevi hayatta en önemli şey nedir?

Maneviyatı çok şükür güçlü bir kulum. İnanan bireyler olarak her zaman ma-nevi doyum yaşanmalı, yoksa eksik olacağımız görüşündeyim.

Şu an dizide hamilesiniz. Oysa bildiğim kadarıyla siz gerçek hayatta anneliği tatmadınız. Bu role nasıl hazırlandınız?

Evet. Öyle uzun bir hazırlanma olmadı. Kurgu gereği birden hamile olduğumu öğrendim ve ona ayak uydurmaya çalıştım. Zaman içinde sadece oturup kalkmama özen göstermeye çalıştım. Annelik çok kutsal benim için…



Hamilelik demişken, sizce aile olmanın önemi nedir?

Aile olmak çok önemli. Zaten böyle samimi iyi bir ailem olmasaydı oyunculuk da yapamazdım. Onların da desteği var bende.



Kendinizi kötü hissettiğinizde neler yaparsınız?

Ben kendimi kötü hissettiğimde bir köşeye çekilip sessiz kalmayı tercih ederim. Bazen hepimizin hayatında olur, birilerine kırılır ya da yorgun olursunuz. Köşeme çekilip içimden kendimle konuşur kötü olmamın sebeplerini kendimle konuşur bulurum.



Türkiye'nin teröre karşı giriştiği mücadeleyi nasıl görüyorsunuz?

Terör ülkemizin en büyük problemi ve kanayan yarasıdır. Seçilmiş devlet büyüklerimiz en güzeli ve doğrusunu yapıyor. Devlet büyüklerimiz önderliğinde kahraman Türk askerimiz destanlar yazarak terörün kökünü kazıyacağına inanıyorum.