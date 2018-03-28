Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oynadığı dizi ve filmlerin ardından Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla gündeme gelen oyuncu Mehmet Çevik, Türkiye'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çiftlik Bank olayıyla ilgili konuşan Mehmet Çevik, pişman olduğunu söyledi. İşte Çiftlik Bank reklam yüzü Mehmet Çevik kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? gibi merak ettikleriniz.

TESİS AÇILIŞINDA DURDUM AMA SİSTEME KATILMADIM

- Meşru olduğunu düşündüğüm bir projenin tesis açılışlarında durdum ama sisteme katılmadım. Bu bir üretim sahasının açılışıydı. Kendimi şöyle mağdur hissedebilirim, ruhsatlı ve yasal olduğunu düşündüğüm bir işin basın ayağında bulundum. Ben hayatını ilkeli yaşamaya çalışan bir adamım. Sadece medya alanında reklam anlaşması yapmıştım. Ocak ayında yeni üye alımı durdurulmuştu. Bir dolandırıcının pervazında ‘Sağduyulu bir yerde duruyorum’ demek artık içimi rahatlatmıyor.

- Hayatım boyunca kolay kazancın eşiğinde durmadım.

- Benim alacağım zaten küçük bir meblağ idi.(Maddi olarak alacağınız kaldı mı sorusuna)

DOLANDIRICILAR GRUBUNUN İÇİNE DÜŞMEK ÇOK ÜZÜCÜ

- Gönül verdiğim mesleği yaparken dolandırıcılar grubunun içine düşmek çok üzücü.

SUÇ OLUŞMUŞSA BENİM İÇİN VEBAL HALİNE GELİR

- Eğer ortada bilmediğim için bir suç oluşmuşsa bu tabii benim için vebal haline gelir. Hayatım boyunca menfaat için eğilmedim. Açılış fotoğraflarında yer almamın bu kadar konuşulması galiba duruşu net bir sanatçının yıpratılmasına yönelik bir politikanın ürünü.

SUÇLU OLSAYDIM KARŞILIĞINI ÇEKERDİM

- Bütün güzel şeyler çirkinlerin malzemesi haline dönüştürülüyorsa tabii ki üzgün olursunuz. Ben bu oluşumdaki mekanizmanın önemli bir dişi miyim? Hayır. Suçlu olsaydım hem yasal hem de vicdani zeminde bunun karşılığını hiç tereddüt etmeden çekerdim.

BENİM DE YAPACAKLARIM VAR

- Önce şu ateşin düşmesi gerekiyor. Benim de yapacaklarım var. Gerekirse şikâyetçi olan insanların içinde yer alıp bu zeminin ne menem bir şey olduğunu anlatan açıklamalar yapacağım.

ÇIKAR YÜZLEŞİRİM

- Tepki görmedim ama suratlarının düştüğünü söylemek mümkün. Şu an yaşamdan geri çekilmedim. Atıl durumda kalarak hayatta yaşanmaz, ben atıl durumda kalmam. Gerekirse arkadaşların tepkilerine de maruz kalırım, çıkar yüzleşirim. (Habertürk)



MEHMET ÇEVİK KİMDİR, NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Mehmet Çevik, 1 Aralık 1961 tarihinde Kahramanmaraş Elbistan’da doğdu. Çocukluk yılları İzmit'in Yenidoğan ve Gültepe mahallelerinde geçen Mehmet Çevik, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce, Kıbrıs Devlet Tiyatrosunda görevlendirildi. 1997 yılında Kocaeli Şehir Tiyatrosuna tayin oldu. Halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevi devam etmektedir. Mehmet Çevik 'in yönettiği 'Çıkmaz Sokak Çocukları' oyunu ise 1 Aralık 2014 tarihinde Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye geneli "1. Anadoninde en iyi oyun ve prodüksiyon kategorisinde ödül aldı.

2006 yılında "Sağır Oda" adlı dizide Orhan Kılıç, Çağla Kubat, Engin Cezzar, Mahir Günşiray, Arsen Gürzap, Köksal Engür, Ertan Saban ile birlikte oynarken "Zahit" karakterini canlandırdı.

2007 yılında ise "Menekşe ile Halil" adlı dizide Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ, Hasan Küçükçetin, Fırat Tanış, Yıldız Kültür, Murat Daltaban ile beraber rol almıştır.

Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği adlı romanından uyarlanan 2009 yılında "Hanımın Çiftliği" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Özgü Namal, Caner Cindoruk, Necip Memili, Hakan Boyav, Mehmet Ali Oral, Ali Düşenkalkar ile birlikte oynarken Mehmet Çevik Özgü Namal'ın babası rolünde "Cemşir" karakterini canlandırmıştır.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.