Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya futbolunun efsanesi Arjantinli Maradona, Nusret’in şovu karşısında adeta mest oldu. Dubai’de bulunan restoranına gelen Maradona ile fotoğraf çekilen Nusret, “Türkiye’nin gururu sen Arjantin'in gururu benim” ifadelerini kullandı.

New York Times’da yayınlanan bir yazıda “George Clooney kadar tanınır bir hale geldi” sözleriyle bahsedilen Nusret Gökçe ile bütünleşen saltbae hareketini yapan ünlüler arasına son olarak Diego Maradona da katıldı. Dünya futbolunun efsanesi Arjantinli Maradona, Nusret’in şovu karşısında adeta mest oldu.

”TÜRKİYE’NİN GURURU SEN ARJANTİN’İN BEN”



New York ve Dubai’de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret’in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu. Nusret, Maradona’nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, “Türkiye’nin gururu sen Arjantin'in gururu benim” dedi.