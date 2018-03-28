Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteri ile oyunculukta zirve yapan Gürkan Uygun, birçok ünlü gibi kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı. Şu sıralarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Delibaş karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kozyatağı'nda ultra lüks bir sitede 1 milyon 700 bin lira ödeyerek dubleks daire aldı.

Anadolu yakasının gözde semtlerinden biri olan Kozyatağı, gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi konumunda. Bölgede birçok ünlü ismin gayrimenkulu olduğu tahmin ediliyor.

"FATİH'TEN ÖNCE İSTANBUL'U FETHETTİ"

Usta oyuncunun yaptığı bu yatırımı duyanlar "Delibaş, Fatih'ten önce İstanbul'u fethetti" şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

Haberler