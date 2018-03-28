Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz 11. Yeni Bölüm fragman izle: Sen Anlat Karadeniz son 10. bölümü ile yine seyircilerini ekrana kilitledi. Heyecanın doruklarda yaşandığı dizide izleyici Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanı yayınlandı mı diye aramalara başladı. Dizinin son bölümünde Vedat, Nefes'i derinden sarsacak planı devreye sokuyor. Büyük plan başlıyor. Peki Nefes'e ne olacak? Sen Anlat Karadeniz 11. yeni fragmanında neler yaşanıyor? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm özeti

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni 11. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak

SEN ANLAT KARADENİZ ÖZETİ İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.