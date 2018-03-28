Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avlu 1. Bölüm fragmanı haberimizde. Star ekranlarında büyük iddia ile başlayacak olan Avlu dizisi hakkında herkes sorgulamalara başladı. Avlu dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor, hangi gün yayınlanacak, fragmanı yayınlandı mı soruları aramalarda en üst sıralara çıktı. Başrolünde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi başarılı isimlerin oynadığı dizi ses getireceğe benziyor. Avlu 1. fragmanı ile farklılığını da ortaya koydu. Diğer dizilere benzemeyeceği yönünde çıkan iddiaların ardından Avlu dizisi konusu merakla aranıyor. Peki Avlu ne zaman başlayacak? Avlu konusu ne? Avlu nerede çekiliyor? İşte Avlu 1. bölüm fragmanı ve Avlu dizisi hakkında merak edilenler

AVLU DİZİSİ 1. FRAGMANI

Avlu dizisi fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AVLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

4 aylık bir çalışma süreci ile hazırlanan platonun yapımında 70 kişilik bir ekip çalıştı. Avlu’nın platosu, 4.500m2’lik bir alanda yer alıyor, dekor kurulumuna ilk başlandığında zemini düzeltmek için 240m3 beton kullanıldı. Duvarlar içinse 2000m2 ytong duvarlar örüldü. Yapımında iki ton boya kullanılan avlunun dış duvarları için kapalı ve açık alanlarda 2000 metre dikenli / jiletli tel kullanıldı. Gerçekçiliği ile ön plana çıkan dekorasyonda en ufak detaylar bile düşünüldü. Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin oluşturacaği karakterler merakla bekleniyor.

AVLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avlu dizisi ilk bölümü ile 22 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerine Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı isimlerin yer aldığı

Oyuncular: Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Deniz Barut, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç

AVLU DİZİSİ KONUSU

Tanıtım, yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor