Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarının zirve sahibi ismi Diriliş Ertuğrul'da bu hafta yine nefesleri kesti. Diriliş Ertuğrul son bölüme Ertuğrul beyin sözleri damga vurmuş, yeni savaş hazırlıklarının sinyalini vermesi izleyiciyi heyecanlandırmıştı. Peki Diriliş 112. son bölümde neler yaşandı? Diriliş 112. son bölüm özeti haberimizde. Diriliş Ertuğrul yeni fragman, Diriliş Ertuğrul 113. fragman, Diriliş Ertuğrul 112. son bölüm özeti gibi merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ 113. FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul yeni 113. fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112. BÖLÜM İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı…



Ertuğrul, Köpek’in kendisine karşı çevirdiği oyunların üstesinden gelebilecek mi? Uç beyliğinin Ertuğrul’dan Günalp’a geçmesiyle, bu ikili arasındaki ilişki nereye varacak? Ahmet, Köpek’in yanında neler yapacak? Marya’nın akıbeti ne olacak?

Uç beyliğinin kaybedilmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Söğüt’e göçme hususunda Çavdarların tavrı ne olacak? Köpek’in gitgide artan nüfuzu, devleti tamamen ele geçirmesini sağlayacak mı? Günalp’ı Ertuğrul’a karşı kışkırtmayı başarabilecek mi? Köpek, Altunaba’dan sonra hedefine kimi alacak? Sultan Gıyaseddin’in Köpek’e karşı hamlesi ne olacak?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…

Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?



Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?