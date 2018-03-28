Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangaz ne demek, yangaz nedir, yangaz anlamı... Sen Anlat Karadeniz dizisinde karşımıza çıkan ve herkesin merak ettiği yangaz ne anlama geliyor? Karadeniz'de yangaz ne demek? Yangaz kötü bir söz mü? Rekor kıran dizide sıklıkla kullanılan yangaz kelimesinin anlamını diziseverler merak ediyor ve yangaz nedir diye sorguluyor... Peki yangaz ne anlama geliyor, yangaz ne demek, karadenizde yangaz anlamı ne? Yangaz Murat kimdir, Yangaz Fatih kimdir? İşte yangaz kelimesine dair merak ettikleriniz

YANGAZ NE DEMEK, YANGAZ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Yangaz ne demek sorunuzun cevabı sitemizde. Karadeniz dizisinde karşımıza çıkan yangazın anlamını merak edenler doğru adreste. İşte yangaz anlamı... Türkçe "yangurmak" (anırmak kelimesinin kökeni), "yangramak" kelimelerinden gelir. Bu sözcükler gürültü etmek, çınlamak anlamlarına gelir. Aynı zamanda her türlü numarası olan adam. 'Pislik işler çeviren'

SEN ANLAT KARADENİZ YANGAZ İZLE

YANGAZ'IN SÖZLÜKTEKİ ANLAMI NEDİR?

'Yangaz' sözlükte şu anlamlara gelmektedir; Düzenci, yalancı.Haylaz, yaramaz

KARADENİZ'DE YANGAZ NE ANLAMA GELİYOR?

Yangazın anlamı çeşitli pis işler çeviren, her türlü numarası olan kişi anlamına gelmektedir. Dizinin yangazlarına da bu nedenle bu lakap takılmıştır.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Yangaz Murat ve Yangaz Fatih karakterlerinden dolayı merak edilen yangazın kelime anlamı sitemizde yer almakta. Peki Karadeniz dizisinde neden Murat ve Fatih'e Yangaz diyorlar? Yangaz Murat ve Yangaz Fatih kimdir?

YANGAZ MURAT (CEM ANIL KENAR) KİMDİR?

1990 yılında Ankara’da doğdu. Tam adı Cem Anıl Kenar’dır. Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinde okudu. 2012-2013 yıllarında Ankara’da O.D.T.Ü İşletme Bölümünde okudu. 2013-2014 Binghamton University Business Administrations New York ‘ta okudu. Cem kenar İngilizce (İleri Seviye)’de bilmektedir. Tenis ODTÜ Tenis Klubu yıldızlar lisanslı sporcusudur. Eskrim sporuyla ODTÜ ‘de ilgilendi.

YANGAZ FATİH (FURKAN AKSOY) KİMDİR?

Furkan Aksoy’un ilk defa kamera karşısına çıktığı dizi Sen Anlat Karadeniz dizisi olmuştur. İstanbul’da yaşayan oyuncu İstanbul’da bulunan Kültür Üniversitesinde eğitim almıştır. Ekranların yeni yüzlerinden olan oyuncu daha ilk bölümden ilgi toplamayı başardı. Fatih’in en büyük tutkusu ise gerçek hayatta olduğu gibi futboldur.