Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük'ten 25 yıl önce Türkiye'ye göç eden, 16 yıldır İsveç'te yaşayan Türkmen, "Çektiğim videonun bu duruma vesile olacağını bilmiyordum. Tamamen tesadüf oldu'' şeklinde konuştu. Videonun sosyal medyada çok miktarda izlenmesi sayesinde TRT Müzik Yapım Yönetmeni Mürşit Arslan'la tanışmasına vesile olduğunu dile getiren Türkmen, "Türkiye'ye geldim. Albüm yapmaya karar verdik. Beni ünlü sanatçılarla tanıştırdı. Biri Selami Şahin diğeri ise Ahmet Selçuk İlkan. Özcan Şenyaylar ile müzik çalışması yaptık'' diye konuştu. Türkmen, "İsveç üzerinden Eurovision'a katılmak istiyorum" dedi.