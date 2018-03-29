Kerkük'ten 25 yıl önce Türkiye'ye göç eden, 16 yıldır İsveç'te yaşayan Türkmen, "Çektiğim videonun bu duruma vesile olacağını bilmiyordum. Tamamen tesadüf oldu'' şeklinde konuştu. Videonun sosyal medyada çok miktarda izlenmesi sayesinde TRT Müzik Yapım Yönetmeni Mürşit Arslan'la tanışmasına vesile olduğunu dile getiren Türkmen, "Türkiye'ye geldim. Albüm yapmaya karar verdik. Beni ünlü sanatçılarla tanıştırdı. Biri Selami Şahin diğeri ise Ahmet Selçuk İlkan. Özcan Şenyaylar ile müzik çalışması yaptık'' diye konuştu. Türkmen, "İsveç üzerinden Eurovision'a katılmak istiyorum" dedi.
Yıkılmışım dedi, şöhreti yakaladı
29.03.2018 - 02:44 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arabasında söylediği İbrahim Tatlıses'in 'Yıkılmışım Ben' parçasını videoya çekip arkadaşına gönderen ve arkadaşının bu videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine Kerküklü Ses Sanatçısı Hüseyin Türkmen'in hayatı değişti.
Etiketler : hüseyin türkmen,
553091 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/553091.aspx
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