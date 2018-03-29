Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şıkel, bir açıklama yaparak, muhasebecisini suçladı. İşte ünlü modelin açıklaması: "Eski muhasebecim E. D. haberim olmaksızın tarafıma düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadıyla defterlerime bazı faturaları kaydetmiştir. Bu durum karşısında tarafımdan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Benim mükellef olmam dolayısıyla ceza davası benim aleyhime açılmıştır. Bu fiil benim bilgim dışında işlenmiştir ve tarafımdan suç işleme kasdı bulunmamaktadır. Bu sebeple vicdanen rahatım..."