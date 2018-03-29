Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caner Toygar intihar etti, Caner Toygar son durumu ne? Televizyon programlarından tanıdığımız ünlü isim Caner Toygar dün gece intihara kalkıştı. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak 'Hakkımı helal etmiyorum, intihar çözüm değildir' gibi sözler sarf eden Caner'in son durumunun iyi olduğu öğrenildi. İntihar ettiğini duyanlar ise Caner'i eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medyadan Caner Toygar'a tepki yağıyor. İşte son dakika Caner Toygar haberleri

CANER TOYGAR'A TEPKİ YAĞIYOR

Sosyal medyadan son sözlerini söylerek intihara kalkışan Caner Toygar'a tepki yağıyor.

İşte o tepkiler;



MURAT ÖVÜÇ CANER TOYGAR'IN SON DURUMU HAKKINDA BİLDİ VERDİ

Ünlü isim Murat Övüç, Caner Toygar ile video paylaştı. Övüç; Caner kardeşim çok iyi, kötü anlar yaşadı ve geçti, şimdi sağlığı çok iyi' açıklamalarında bulundu

İŞTE CANER'İN SON DURUMU

CANER TOYGAR'IN SON SÖZLERİ

İlk olarak attığı fotoğrafta, "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir" dedi.

Sosyal medya hesabından, "İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir." paylaşımı yaptı.

CANER'İN SON SÖZLERİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan Caner Toygar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Caner Toygar, intihar girişiminden önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum, saçma sapan bir şey yapmak istemiyordum ama artık dayanamıyorum" dedi.

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