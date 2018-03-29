Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar intihar teşebbüsünde bulundu. Beylikdüzü'nde bir hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Caner'in intihar girişiminden önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.

İşte görenleri şaşkına uğratan o yorum;

Caner Toygar'a tepki yağıyor | İşte Caner'in ilk görüntüsü (Caner intihar) Caner toygar intihar etti. Peki son durumu ne? Caner Toygar dün gece canlı yayın yapıp intihara kalkıştı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Toygar'a sosyal medyadan tepki yağıyor. İşte Caner Toygar son durumu ve Caner Toygar'a gelen tepkiler

Caner Toygar, intihar girişiminden önce canlı yayın yaptı: Hakkımı helal etmiyorum İntihar girişiminde bulunmadan önce canlı yayın yapan Caner Toygar, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum ama artık dayanamıyorum." dedi.

Caner Toygar öldü mü, yaşıyor mu? | Caner Toygar kimdir? Neden intihar etti? (Caner Canlı yayın) Son dakika... Caner Toygar öldü mü? Caner Toygar son durumu ne? Yaşıyor mu? Son dakika gelen bilgilere göre Caner Toygar intihar etti. İntihar etmeden önce canlı yayın yapan Caner'in son sözleri burada... Katıldığı evlilik programıyla hayatımıza giren ünlü damat adayı Caner Toygar'ın intihar ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü... Peki Caner Toygar neden intihar etti? Caner Toygar son durumu ne? Caner'e ne oldu? Caner canlı yayında ne dedi?