Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

90'a çıkan ve kilo almaya devam eden şarkıcı Deniz Seki çareyi mide küçültme ameliyatında buldu. 16 Şubat'ta ameliyat olan Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü.

POP STAR İLE GERİ DÖNDÜ

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da müzikseverlerin kalbinde özel bir yeri olan Deniz Seki, geçen hafta yayına başlayan Pop Star 2018 ile sevenleriyle ekrandan özlem gideriyor.

18 KİLO BİRDEN VERDİ

İlk etapta 18 kilo veren Deniz Seki, geçirdiği mide ameliyatından sonra uyguladığı sağlıklı beslenme metoduyla kilo vermeye devam ederken bir yandan da koşuşturmasının kendisini dinç tuttuğunu söylüyor.