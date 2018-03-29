Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam eşi Ece Binay ve arkadaş grubuyla bir mekandaydı. Çıkışta görüntülenen Kırmızıgül ve eşi, uzun süre sonra ilk kez gazetecilere açıklamalarda bulundular.



Yoğun çalıştığını belirten Mahsun Kırmızıgül, "Dört aydır Amerika'daydım. Hazırlık sürecine çalıştığımız çok güzel projeler var. Yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.

MÜZİK DÜNYASININ DURUMU İÇLER ACISI

Muhabirlerin "Sahnelere geri dönecek misiniz?" sorusuna Kırmızıgül, "Sahneleri özledim aslında. Yoğun konserlerim vardı eskiden. Beni takip eden, seven ve dinleyen çok hayranım vardı. Onları gerçekten çok özledim. Ancak bugün müzik dünyasının durumu içler acısı. Son dönemde müzik endüstrisi hiç olmadığı kadar kötü durumda. Tuzu kuru olan sanatçı arkadaşlarımıza sözüm yok, ama alt katmanlarda besteci ve söz yazan arkadaşlarımız zor durumda. Bunları görmemiz gerekiyor. Telif yasasıyla ilgili sevgili Orhan Gencebay uzun süredir çalışıyor. Hayatını müziğe adamış insanlar zor durumda. Bu bir eksiklik" şeklinde cevap verdi.

KIZIM TERCİHİNİ KENDİSİ BELİRLEYECEK

"Kızınız Lavin büyüyünce 'Baba ben şarkıcı olacağım' derse onu destekler misiniz, yoksa 'Kızım sen oyuncu ol' mu dersiniz?" şeklindeki soru üzerine Kırmızıgül, "Arkadaşlar zaman belirleyecek. Kendisi okuyacak. Biz onun eğitimi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim oğlum da (Mahmut Kırmızıgül) sinema okuyor Los Angeles'da ve bu sene son senesi. Galiba o da orada çalışmaya karar verdi. Orada kalabilir oğlum" dedi. Muhabirlerin "Peki oğlunuz 'Baba film çekiyorum. Seni de başrol olarak istiyorum' derse. Teklifi kabul eder misiniz?" sorusuna ise "Oynarım tabii, oynamaz mıyım? Seve seve, 'hemen' derim" şeklinde cevapladı.

Milliyet