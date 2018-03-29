Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bonomo'nun kaybettiği annesi Güneş Bonomo'nun facebook hesabından şaşırtan mesaj... Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

HESAP HACKLENDİ, PARA İSTEDİLER

Güneş Bonomo'nun facebook hesabı hacklendi. Hesabı hack'leyen kişi yada kişiler, Can Bonomo'dan para istedi.

"ÖLMEDEN BİRİNE BORCUM VARDI"

Hacker'lar, Bonomo'ya annesinin ağzından "Oğlum ben annen nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol" mesajını gönderdi.

"İYİ KALPLİ İNSANLAR GÖRSÜNLER"

Mesajın ekran görüntüsünü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Can Bonomo, altına şu notu düştü: "İnsanlık 101. Sol taraf alelade bir konser paylaşımımın altına farklı bir inanışım olduğu için yazılan 1000'lerce din sömürüsü, propaganda ve karalamanın yalnızca bir kısmı. Sağ taraf kanserden kaybettiğim annemin Facebook hesabını hack'leyerek ölmeden önce edindiği dostları ve ailesinden para dilenen bir mahlukat. Yoruma kapalı ilk post'um bu. İyi kalpli insanlar görsünler, neye oranla iyi olduklarına baksınlar. Kötü insanlar gülüp geçsinler, gazetelerine yazıp satsınlar. Nerelere geldik be... Hadi, iyi uykular."