Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler'de Gökçe Bahadır ayrılıyor mu? Gökçe Bahadır neden ayrılıyor? 4 yakın arkadaşın entrikalarının konu olarak işlendiği Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır'ın sezon sonu diziden ayrılacağı iddia edildi.

GÖKÇE BAHADIR AYRILIYOR MU?

Adı rol arkadaşı Mert Fırat ile aşk dedikodularına da karışan Gökçe Bahadır'ın Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı olarak ne kadar devam edeceği meçhul. Ayrıca dizinin yayınlanan son bölümünde Merve ve Serhan'ın boşanma davalarının üç ay sonraya atılması, iddiaları kuvvetlendirdi.

GÖKÇE'NİN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Diziden ayrılacağı söylenen Gökçe Bahadır'ın yerine Bensu Soral'ın kadroya dahil olacağı iddia edildi. İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile yıldızı parlayan Bensu Soral'ın Ufak Tefek Cinayetler'de hangi karakteri canlandıracağı ise bilinmiyor.