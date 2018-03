Türkiye Gazetesi

TRT ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kutulamare dizisi son bölümde neler yaşandı? Kutulamare'de bu hafta Üsküplü'nün tertiplediği oyun başlıyor. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi diğer esirleri de dahil ederek isyanı başlatıyor.

Kutulamare 10. Yeni Bölüm Fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

Kutulamare 9. yeni bölümü ile TRT ekranlarında canlı yayınlanacak. Kutulamare canlı izleme linki haberimizde.

Taşlar yerine oturmaya başlamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa üyesi Hintli doktorun mesajını çözen Üsküplü Mehmet, esirlerin 3 gün sonra Hindistan’a nakledileceğini öğrenmiştir. Ancak tel örgüler arasında eli kolu bağlıdır… Fırında çalışmaktan sıkılan ve başka bir vazife istemek için karargâha giden Said, Musap ile karşılaşır. Musap Victoria’nın yemeğine ilaç katmak için gelmiştir. Ancak Said ile karşılaşmayı beklemediği için Kumandan Şefik ile görüşeceği yalanını söyler ve mecburen kumandanın odasına girmek zorunda kalır. Said ise Musap’ın gizli vazifeler alıyor olmasını kıskanmış hatta şüphelenmiştir. Karargâhtan çıkan Musap’ı takibe başlar.

Gördükleri karşısında şoke olan Said, hain olan Musap’ı yakalamak üzereyken Oswlad ve adamlarının eline esir düşer. Peki, Hüsrev ve Zeynep, sessiz sedasız ortadan kaybolan Said’in kaçırıldığını anlayabilecek midir?Firar için İsyan ateşi yakılıyor. Üsküplü’nün tertiplediği oyun başlamıştır. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi diğer esirleri de dahil ederek isyanı başlatır. Bir paravan görevi gören isyan gittikçe büyür. Yüzbaşı Robert ile görüşmek için içeri giren Üsküplü ise bulduğu ilk fırsatta Bernard’ın boğazını jiletli yılanı ile keser ve onun kıyafetlerini giyerek kamptan çıkmayı başarır. Ancak önünde onu bekleyen zorlu bir kaçış mücadelesi vardır. Saklandığı aracın altından nasıl kurtulacaktır? Genaral Barrett ile yıldızı bir türlü barışmayan Cox, casusluk faaliyetlerini hızlandırarak orduya kesin bir zafer kazandırma peşindedir. Yardımcısı Victoria’yı kaçırmayı başaran Cox, yeni bir plan kurmak üzereyken gelen firar haberi ile sarsılır.

Derhal esir kampına gelir. Aklında üç soru vardır. Kim kaçtı, nasıl kaçtı ve neden kaçtı? Cox bu soruların cevabını bulabilirse, Üsküplü’nün hazırladığı oyunları çözecektir…