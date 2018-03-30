Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hesabı hack’leyen kişi ya da kişiler, Can Bonomo’dan para istedi. Hacker’lar, Bonomo’ya annesinin ağzından, “Oğlum ben annen, nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin avro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol” mesajını gönderdi. Mesajın ekran görüntüsünü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Can Bonomo “Facebook hesabını hack’leyerek para dilenen bir mahlukat. Yoruma kapalı ilk post’um bu. Nerelere geldik be...” dedi.