Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şaşmaz “Filmimizin TRT’de gösterilmesiyle bir duvarı aşmış olduk” dedi. Kurtlar Vadisi dizisinin ne zaman ekrana geleceği konusuna açıklık getiren Şaşmaz, şöyle konuştu: “En çok merak edilen konulardan biri bu. Tarih vermekten imtina ediyorum. Kanallarla görüşmelerimiz devam etmekte. Neticelenince paylaşacağız. İnşallah gelecek sezon ekranda olacak...” Yeni projelerin hakkında bilgi veren Şaşmaz “Birkaç çalışmamız var. Hint yapımcılarla üç sinema projemiz var. Türk televizyonlarına dizi olarak üç projemiz var. Bir de uluslararası proje olan benim senaryosunu yazdığım Mevlana ile Şems’in hikâyesini anlatan bir dizimiz var. Uluslararası olacağı için çok heyecanlıyım. Orada Şems karakterini canlandırmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.