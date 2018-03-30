‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisi için “Hatice Hanım’ın kızları” diyerek herkesi güldüren Diva, “TV8’deki kısa boylu çocuğa ve kırmızı şapkalıya bayılıyorum” dedikten sonra, “Murat Boz’la o kırmızı çocuğu beğeniyorum” diyerek beğendiği isimleri söyledi.
Bülent Ersoy'dan 'Gökhan' açıklaması
30.03.2018 - 08:53 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bülent Ersoy, jüri üyesi olduğu ‘Popstar’ 2018’in çekimlerinde televizyon dünyasındaki favori isimlerini açıkladı.
Etiketler : Bülent Ersoy,
553326 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/553326.aspx
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