Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisi için “Hatice Hanım’ın kızları” diyerek herkesi güldüren Diva, “TV8’deki kısa boylu çocuğa ve kırmızı şapkalıya bayılıyorum” dedikten sonra, “Murat Boz’la o kırmızı çocuğu beğeniyorum” diyerek beğendiği isimleri söyledi.