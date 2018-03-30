Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Öncen Deniz ve Aslı Enver'in rol aldığı İstanbullu Gelin dizisi için final söylentileri çıkmaya başladı.

BELLİ KONULARA TAKILIP KALDILAR

Reytinglerde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve kendisiyle aynı gün yayınlanan dizilerin gerisinde kalan İstanbullu Gelin dizisinde, belli konularda takılınıp kalınması izleyicinin canını sıktı.

FİNAL İDDİALARI DİLLENDİRİLİYOR

Hikayenin bir türlü akmadığı dizi için kulislerde final iddiaları dillendirilmeye başlandı.