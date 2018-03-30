Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç hafta süren film çekimlerinde usta komedyenler Asuman Dabak ve Yosi Mizrahi'ye güzel oyuncu Wilma Elles eşlik etti. Baş rolleriyle olduğu kadar yardımcı oyuncularıyla da dikkat çeken filmde Sadi Celil Cengiz, Metin Yıldız ve Köksal Engür de komedi performanslarıyla seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatacak. Sezonun son haftalarında sinema severler ile buluşacak olan yapımda sürprizler ise birbirini kovalayacak.

6 Nisan'da vizyona girecek olan senaryosunu Haluk Özenç ve Çetin Büyükakın kaleme aldı. Flmin yapımcılığını Statu Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Raşit Çelikezer yer alıyor.