Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de sergilenen Berliner Ensemble "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyununun galasına ünlüler akın etti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz verdiği kilolarla dikkat çekerken, gecenin en dikkat çeken ünlüsü oldu.

ZAYIF HALİNİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Galaya ünlüler akın ederken en çok ilgili ünlü komedyen Cem Yılmaz çekti. Cem Yılmaz, son zamanlarda spor ve diyetle yaklaşık 30 kilo verirken, zayıf halini görenler şaşkına döndü.

GALA GECESİNE ÜNLÜ YAĞDI

Gala gecesine Cem Yılmaz'ın dışında, Ozan Güven, Gökçe Bahadır, Koray Candemir gibi birçok ünlü isim katıldı.