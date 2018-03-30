Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur fragman izle: Çukur 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show tv ekranlarında yayınlanan ve zirveyi elden bırakmayan Çukur yine nefesleri kesecek gibi. Peki Çukur yeni bölümde neler yaşanacak? Çukur 23. yeni bölüm fragmanında Yamaç, Elvis'e karşı meydan okuyor. Ailesini kurtaran ve 'Koçavalılarla uğraşmak neymiş göstereceğiz' diyen Yamaç'ın sözleri diziye damgasını vuracak. Çukur son bölüm ardından Çukur 23. yeni bölüm pazartesi akşamı ekranlarda olacak. İşte Çukur yeni 23. bölüm fragmanı, Çukur yeni bölüm fragmanı, Çukur izle, çukur canlı izle gibi arananlar haberimizde

ÇUKUR 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Silahların konuştuğu tanıtımda Vartolu ve Koçovalılar, kadınları kurtarıyor.Yamaç, Sena ve Sultan’ı sakinleştirmeye çalışırken, Sultan’ın gözyaşları dikkat çekiyor. İdris’in “Elvis’e Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. bölümü nefes kesti. Baykal tehlikesini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiren Yamaç ile Vartolu’nun, Baykal’a oyun oynadıkları an bölüme damga vurdu. Ancak Yamaç ve Vartolu’nun planı, Nazım’ın gizlice oyuna dahil olmasıyla alt üst oldu. Yamaç ile Vartolu, Baykal’ı Nazım’a kaptırdı.

Baykal’ı kurtarmak üzere harekete geçen Elvis, Koçovalı kadınlarını kaçırarak tehlikeli bir hamlede bulundu. Elvis’in kadınları tuttuğu depoyu öğrenen Koçovalılar ile Vartolu, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Hepsinden bir adım önde hareket eden Elvis, iki tarafı da bozguna uğratarak hem onları tuzağa düşürdü hem de tam vaktinde Koçovalı kadınlarını alıp kaçmayı başardı. Elvis’in adamları tarafından etrafı sarılan Yamaç, Elvis’e kadınları bırakmasını söyledi. Elvis’in Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği final sahnesinde gerilim doruk noktaya çıktı.

ÇUKUR CANLI İZLE

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.