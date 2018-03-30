Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar ile tanınan oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, ilk kez başka bir karakteri canlandıracak.

ŞEMS KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Kurtlar Vadisi'nin önümüzdeki sezonda da ekranda yer alabileceğini söyleyen Şaşmaz, senaryosunu kendisinin kaleme aldığı uluslararası bir dizide 'Şems' karakterine hayat vereceğini de söyledi.

ŞEMS-İ TEBRİZİ KİMDİR?

Tebriz'de 1185 yılında dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Mevlana Muhammed'dir. Melik Dad oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve "Şemseddin" yani dinin güneşi lâkabıyla anılmıştır.

Daha küçük yaşlarda manevi ilimleri tahsilde gösterdiği kabiliyetle dikkat çeken Şems, din ilimleri tahsilden sonra, genç yaşlarında Tebrizli Ebubekir Sellaf'a mürid olmuş, ününü duyduğu bütün meşhur şeyhlerden feyz almaya çalışmış ve bu sebeple diyar diyar dolaşmıştır. Bu gezginliğinden dolayı kendisine "Şemseddin Perende" uçan Şemsed din denilmiş, ayrıca Tebriz'de tarikat pirleri ve hakikat arifleri ona "Kamil-i Tebrizi" adını vermişlerdir.