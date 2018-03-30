Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülse Birsel, solunumm yoluyla sindirim sistemine giren bir virüs sonucu hastanelik oldu. 47 yaşındaki oyuncu ve senarist, sosyal medya hesabından hastane odasında kolunda serumla çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Gülse Birsel, instagram paylaşımına, "Sindirim sistemime solunum yoluyla adeno virüs girmiş. Bu kadar uzun açıklamalı hastalık mı olur? Ben zaten uzun uzun yazmaktan sıkılmışım! İlaçları damardan çaktılar. İki güne midemdeki kilit çözülür, virüs defolur gider. Size bir şey olmasın. Jet Sosyete Tony'nin dediği gibi 'Nazar biliyosun' (Merak edenler olmuş, belirtileri; sindirim sisteminin durması, mide ve bağırsak sorunları, çarpıntı, büyük halsizlik, uyku.) Hastaneye kaldırılmadım, gündüzleri gidip iğnemi, damardan ilaçlarımı alıp, doktoruma görünüp evime dönüyorum iki gündür. Abartıp yakınlarımı telaşlandırmamanızı rica ederim" notunu yazdı.