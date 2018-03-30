Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anime ve çizgi film sevenlerin göz bebeği Tsubasa efsane çizgi film ekranlara geri dönüyor. Yayınlandığı seneler büyük yankı uyandıran. Büyük bir zevkle izlenen çizgi film Tsubasa ekranlara geri dönüyor. Peki, Tsubasa ne zaman başlıyor, hangi kanalda Tsubasa Türkiye'de yayında mı? İşte Tsubasa'nın ilk fragmanı

Bir dönemin efsane çizgi film Tsubasa'nın yeni çıkacak serisinde ilk fragman yayınlandı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Tsubasa'nın ilk bölümü 1 Nisan'da Tokyo'da yayınlanacak.90’lı yılların en popüler çizgi filmi olan ve neredeyse tüm futbolseverlerin merakla izlediği Tsubasa geri dönüyor… Herkesin merakla beklediği Tsubasa 2018 efsanesinin yeni serisinin ilk fragmanı yayınlandı. Tsubasa'nın bu yıl Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezonluk bölümle ekrana gelecek.



TSUBASA NE ZAMAN BAŞLIYOR? TSUBASA HANGİ KANALDA?



Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde yayınlanması planlanan Tsubasa yeni sezon bölümleri Türkiye’de de ekranlara gelecek. Kaptan Tsubasa hangi kanalda yayınlanacak ve ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.