Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler’deki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen senfonik konserde, Kayahan’ın eşi İpek Açar’ın yanı sıra Fatih Erkoç, Işın Karaca, Hakan Aysev, Suat Suna, İntizar ve İskender Paydaş gibi isimler de sahne alarak, sanatçının birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Konserde zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Kayahan’ın eşi İpek Açar “Şarkılarıyla bu kadar herkesin gönlünde taht kurunca insan unutulmaz oluyor hakikaten. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ konserini... Yine çok büyük emek çok büyük bir özenle hazırlandık” dedi. Sanatçının kızı Beste Açar ise “Babam yaşasaydı 69 yaşına basacaktı. Benim için onun yokluğunda kutladığım doğum günleri çok daha özel oldu çünkü daha büyük kitleler ile kutluyoruz bunu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.