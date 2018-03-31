Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’a emek veren usta isim İzzet Günay “Bugün meşhur bir oyuncuyu söyleyin benim yaşımda... Onun bütün hayatı boyunca yüz, yüz elli filmde kazanmadığı parayı bugün bir oyuncu bir senede kazanıyor. Çok ucuza çalıştırıldık. Bizim kuşak yazık olmuş, harcanan, para kazanamamış bir kuşaktır. Çok kullanıldığımızı size itiraf edebilirim” dedi. Perihan Savaş da yaklaşık 10 yıl önce vefat eden tecrübeli oyuncu Suna Pekuysal sayesinde 5 yaşında Şehir Tiyatrolarına başladığını dile getirdi. Şimdilerde “Çukur” dizisinde rol alan Savaş, iş disiplininin önemine vurgu yaparak, “Ayhan Işık saat 07.00 olduğunda kıyafetini giyinmiş ve makyajını yapmış bir vaziyette kameranın karşısına geçer beklerdi. Bu disiplini okulda değil, tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Oyunculukta yetenek çok önemli. İçinizde cevher yoksa 10 konservatuvar bitirseniz de olmaz” şeklinde konuştu. Savaş, hayatının en zor zamanlarını şu sözlerle anlattı: Paramızı alamadık, senetler ödenmedi, sigortalı olamadık. Eşimin rahatsızlığı döneminde ben kocamın hastane parasını ödeyebilmek için iki konser gecesi düzenlemek mecburiyetinde kaldım. Bu benim çok ağırıma gitmişti. Bizim filmlerimiz her kanalda oynuyor ama hiçbirinden hâlâ telif alamıyoruz...