Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

fizy Tarkan konser serisiyle Berlin Max-Schmeling-Halle’de binlerce izleyicinin karşısına çıkan Tarkan, 7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümündeki parçalar ile yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını seslendirdi. Her yaştan seveni Tarkan’ı dinlemek için konser salonunu doldurdu. Tarkan’a, binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti. Tarkan, Almanya’da 6, Hollanda’da 1 olmak üzere toplam 7 konser daha verecek.