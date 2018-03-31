fizy Tarkan konser serisiyle Berlin Max-Schmeling-Halle’de binlerce izleyicinin karşısına çıkan Tarkan, 7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümündeki parçalar ile yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını seslendirdi. Her yaştan seveni Tarkan’ı dinlemek için konser salonunu doldurdu. Tarkan’a, binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti. Tarkan, Almanya’da 6, Hollanda’da 1 olmak üzere toplam 7 konser daha verecek.
Almanya’yı salladı
31.03.2018 - 03:05 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pop müziğin ünlü ismi Tarkan, Avrupa turnesinin açılışını dün Berlin’de verdiği konserle yaptı.
Etiketler : tarkan,
553489 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/553489.aspx
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