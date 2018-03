Türkiye Gazetesi

ÜMİT TANRISEVEN

Almanya doğumlu, Hint filmleriyle büyümüş, hayallerinin peşinden gitmiş bir Türk kızı: Suha Gezen... Aldığı eğitimin ardından Hindistan’a yerleşen ve daha ilk sinema filminde başrolde oynayan Suha Gezen, ikinci filminde Türkiye’yi tanıtmak adına Türkçe bir şarkı da söylüyor. Yakında ‘Pratichhaya’ isimli yeni filmi gösterime girecek olan Suha Gezen’le Hindistan macerasını, oyunculuğunu, özlemlerini, hayallerini konuştuk...



Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Ailem aslen Gaziantepli… Almanya’da doğdum ve büyüdüm. Almanya’da Münih’te yaşıyordum. Ortaokul diplomamı Friedtjof Nansen Okulundan aldım. Okuldan sonra ofis memuru meslek eğitimi aldım. 11 yıllık tiyatro tecrübem var ve 12 yıllık Kathak (Kuzey Hint Klasik Dans). 4 yıl oryantal dans dersi aldım. Doğum tarihim 03 Haziran 1987.



Hint filmleriyle büyümüşsünüz. Bu nasıl başladı?

Hint film sevgisi çocukluğumda başladı. Annem de Hint filmlerini izlemekten zevk alırdı. Bollywood filmlerine bakarak büyüdüm ben. Bunun için aslında anneme çok müteşekkirim.



Sizinkisi çok cesur bir hareket, bir başarı hikâyesi... Hindistan’a gitmeye nasıl karar verdiniz?

Teşekkür ederim. Her zaman Hindistan’a gitmek istiyordum. Ama önce eğitimim benim için önemliydi. Eğitim ve okul, herkesin hayallerini gerçekleştirmeden önce sahip olması gereken bir şeydir. Sonra her şeyi yavaş yavaş planlamaya başladım.



Tek başınıza Hindistan’da... Hiç korku olmadı mı?

Tabii ki başlangıçta biraz korku vardı içimde ama ailem o korkuyu aldı benden. Beni her şeyle destekliyorlar. Her şeyi hareket etmeden önce planladım. Hindistan’a çok sık uçuyordum. Kültürünü, film endüstrisini görmek istedim. Burada insanlar nasıl yaşıyor, bana ne lazım ve en önemlisi ben orada yaşayabilir miyim?! Bunların hepsini önceden öğrenmek istedim. Şimdi Mumbai’de yaşıyorum. Tek başımayım ama yine de yalnız sayılmam. Burada arkadaş çevrem var. Onlar beni ailelerinden biri olarak görüyor. Yine de zaman bulduğum an kendi ailemi ziyaret ediyorum.





Hindistan’a gittiğinizde dil problemi yaşadınız mı?

Dili öğrenmek için hiçbir zaman Hint dili kursuna gitmedim. Size bunu nasıl açıklayabilirim... Filmleri izleyerek dili öğrendim. Her şeyi anlıyordum. Sanki ikinci ana dilimmiş gibi. Ancak, aksansız konuşmak için Mumbai’de öğretmenim var.



Bugüne kadar kaç filmde rol aldınız?

Burada yabancı olduğum için çok zordu ama Allah merhametlidir. İki filmde başrolde yer aldım. Shorgul (2016) ve Pratichhaya. Pratichhaya bu yıl sinemalarda yayınlanacak. Üçüncü filmim için görüşmeler devam ediyor. Çok yakında size bunun hakkında bilgi vereceğim.

Hindistan’ın garipsediğiniz bir durum var mı?

Bir yıl içinde dört mevsimi yaşadığımız ülkede büyüdüm. Burada ise 300 gün güneş, 65 gün yağmur yağıyor.



Bize benzeyen gelenekleri nelerdir?

Hindistan ve Türkiye arasında çok benzerlikler var. Yemek, dil, gelenekler, kültür... Geleneklerimize, bayramlarımıza ve ailemize değer verdiğimiz kadar burada da aynı değer veriliyor. Aile sevgisi, büyüklerimize karşı saygı ve tabii ki çay sevdası burada da var.



Hindistan’ın yemeklerine alıştınız mı?

Hint yemekleri çok lezzetli ama ilk tercihim her zaman Türk yemeğidir. Özellikle annemin yemekleri.



Yeni Türk dizi ve sinemasını yakından takip edebiliyor musunuz?

İstanbullu Gelin serisini takip ediyorum.



Yeşilçam’ı ve Yeşilçam oyuncularını biliyor musunuz?

Evet, tabii ki… Yeşilçam filmlerini izlemeyi hâlâ çok severim.





ÖZCAN DENİZ DİNLİYORUM

Türk şarkıcılarından kimi takip ediyorsunuz?

Her gün Türk şarkıları dinliyorum ve takip de ediyorum. Ülkemizde o kadar yetenekli sanatçılar var ki... Çoğu zaman Özcan Deniz’i dinliyorum.



Teklif gelirse Türk sinema ya da dizisinde rol almak ister misiniz?

Büyük bir zevkle…



Sinema dışında özel yetenekleriniz var mı?

Resim yapmayı çok severim.



Oyunculuk konusunda, mesela 10 yıl sonra, kendinizi nerede görmek istersiniz?

Umarım hâlâ filmlerde rol oynarım.



Hollywood’dan teklif gelirse Bollywood’u terk eder misiniz?

İkisi de olabilir. Hem Bollywood hem Hollywood filmlerinde rol almak isterim.



Türkiye ya da Almanya’ya dönmeyi düşünmüyor musunuz?

Şimdilik bu soruya cevap veremeyeceğim çünkü yarın ne olacak bunu sadece Allah bilir. Ama her fırsatta ailemi ziyaret etmek için Almanya’ya ve Türkiye’ye uçuyorum.

BİRÇOK HİNTLİ TÜRK DİZİSİ İZLİYOR



Hindistan vatandaşlığına geçmek gibi bir düşünceniz oldu mu?

Hayır olmadı. Evleneceğim kişi iyi bir kalbe sahip olmalı. Önemli olan iki insanın birbirlerine saygı duyması ve birbirlerini sevmesidir.



Türklerin Hindistan’a karşı ilgisi büyük… Peki, Hintlilerin Türkiye’ye ilgisi nasıl?

Bugünlerde birçok Hintli Türkiye’ye seyahat ediyor. Nezaketimizi, yemeklerimizi, kültürümüzü, ülkemizin güzelliğini ve dizilerimizi övüyorlar. Çoğu kişi burada Türk dizilerimizi bile takip ediyor.



Belki sizin gibi Hindistan’a yerleşmek isteyen Türkler olabilir. Onlara ne gibi tavsiyeleriniz olacak?

Başka bir ülkeye yerleşmeden önce ülkeyi tanımanızı tavsiye ederim. Tatil yapın orada, kültürü, insanları tanıyın. Neye ihtiyacınız olacak sorgulayın.



Mumbai’de bulunan başkonsolosluğun yardımlarını görüyor musunuz?

Türk Konsolosu beni çok destekliyor ve bunun için çok minnettarım. ‘Türkiye’mizi çok güzel bir şekilde temsil ediyorlar.