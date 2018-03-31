Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yılda 4 milyon lira gelir elde edip iki yılda 118 bin lira vergi veren Hadise Açıkgöz, "Parayı Türkiye'de kazanıyor, yatırımını Belçika ve Amerika'ya yapıyor" şeklinde eleştiriliyordu. 32 yaşındaki şarkıcının, tepkiler üzerine Facebook'taki 'Memleketi Belçika' ibaresini silmesi dikkati çekti.

TOPLU İĞNE BİLE ALMIYOR

Hadise, günlerdir "Türkiye'de yılda, sadece konserlerden 4 milyon lira kazandı ama iki yılda yalnızca 118 bin lira vergi ödedi. Üstelik Türkiye'de toplu iğne bile almıyor, kazandığı tüm parayla Belçika ve ABD'de yatırım yapıyor" diye eleştiriliyor. Güzel şarkıcı, tepkiler üzerine Facebook profilindeki 'Memleketi Belçika' ibaresini çıkardı.

DİĞERLERİNE GÖRE KOMİK

Sadece KKTC'de bile Ebru Gündeş, 2017'de 414 bin, Funda Arar 240 bin, tek bir konser veren Goran Bregoviç 33 bin lira vergi ödedi.

KONSER BAŞINA 100 BİN TL

Hadise, konser başına 100 bin lira, TV programından haftalık 85 bin lira, AVM etkinliklerinden 50 bin lira, KKTC konserlerinden 150 bin lira alıyor. İstinye'de kirada oturan Hadise'nin arabası bile kiralık

Sabah