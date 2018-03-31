Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel oyuncu Doğa Rutkay, ikiz bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

"BİR KIZ BİR OĞLAN BİZİMKİLER"

Rutkay, paylaşımına düştüğü notla bir kız bir erkek çocukları olacağını açıkladı.

İşte Rutkay'ın o paylaşımı:

"Çok şükür 4 ayı geride bıraktık. Sağlıkla, özenle, duayla, pozitif düşünceyle ve neşeyle... Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler... Sizlerle paylaşamak istedim. Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz. Sevildiğini anlıyor insan... Dualarınızı eksik etmeyin. Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin"