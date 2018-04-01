Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da yayınlandığı her sene olduğu gibi bu senede heyecan dorukta. Gönüllüler takımı üst üste oyunlar kaybettiğinde dahi çok gerginlik yaşanmamıştı. Ancak Nagihan'ın sürekli oyunlarda kendisinin oynamak istemesi kızlar ve tüm takım arasında ipleri gerdi. Hakan tek başına kim istatistik peşindeyse ifşa edicem dedi. Ben yaparsam benide ifşa edin dedi. Takım olmalıyız birlik olmalıyız dedi. Survivor'ın bel kemiği olan en kritik oyunlardan olan dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanıyor. Kıran kırana mücadelede iki takımda açlıkla baş ederken birde eleme stresi ile uğraşmak istemiyor. Takımlarından birinin gitmesini istemeyen All Star ve Gönüllüler ellerinden geleni yapıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da elenen isim kim? İşte 1 Nisan Survivor Eleme...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya mücadelede 31 Mart En iyi kız ve en iyi erkekler oyununda ödülün sahibi 10-6'lık skorla All Star kazandı.

All Star ve Gönüllüler takımı arasında 30 Mart ödül oyununu, 10-6'lık skorla gönüllüler takımı kazandı

SURVİVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI (37.BÖLÜM)

Survivor 2018'de büyük mücadele nefesleri kesmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek. Survivor 2018'in 37. yeni bölüm tanıtımında, Hakan'dan All Star takımına verdiği büyük söz, başta Ümit Karan olmak üzere takımdaki diğer yarışmacıları şaşırttı. İşte o tanıtım...

'BENİMLE SAVAŞMASI İMKANSIZ'



Yeni bölümde Hakan Hatipoğlu Nagihan için ilginç sözler sarf ediyor. Nagihan'ın All Star'dan Gönüllüler'e gelmesinin ardından adalarında huzurun azaldığını söyleyen Hakan, 'Bu adada huzur bir noktadan sonra azaldı. Nagihan buraya geldikten sonra. Nagihan'ı çok iyi tanıyorum. Umarım bana kılıç çekmez. Ama kılıç çekerse kusura bakmasın ama benimle kolay kolay savaşamaz. İmkansız.' dedi.

Nagihan ise, 'Hakan kafasındaki isimleri söyledi. Bu saatten sonra gerekli çizgimi çekiyorum. Kendisi benim asla sınırlarımın içine giremez' şeklinde konuştu.

Gönüllüler ve All Star takımları Alp Kırşan'ın sunacağı yemek ödüllü oyunda ve iyi ada oyunlarında mücade edecek. Oyun sırasında ise Adem ve Ümit Karan, Gönüllüler takımı sevinç gösterisi için tepki gösteriyor. Gönüllüler'e kızan Ümit'in, 'Bu kadar ağlamanıza gerek yok' sözleri dikkat çekiyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



All Star ve Gönüllüler Cuma akşamı yemek ödülü için yarıştılar. Pizza ödüllü oyunda gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler nefis pizzanın tadını çıkardı.

Ödül oyunu sırasında Batuhan ile Ümit Karan gerilimi yaşandı. Takım arkadaşı Nagihan'a oyun sırasında övgüler dizen Batuhan, Merve Aydın'a ise moralini bozacak şekilde seslenince tepki çekti. Ümit Karan sinirlenerek Batuhan'a 'Batuhan ne oluyor oğlum' diyerek tepki gösterdi. Batuhan ise 'Aramızda konuşuyoruz. Sıkıntı yok' diye karşılık verdi.