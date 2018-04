Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim gitti, kim elendi? Her pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen izleyenlerin hop oturup hop kalktığı Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı All Star oldu. Eleme adayları Nevin, Birsen, Yağmur oldu. Oy çokluğu ile Nevin'in ismi çıktı. Birsen'in adını Cumali söyledi. Yağmur'un ise ismini Anıl söyledi. Acun Ilıcalı her zaman her şey yalan tek gerçek dokunulmazlıkta gerginlik hat safaya ulaşmıştı. Hakan ile Ümit Karan arasında ipler gerildi. Hakan All Star'ı sahaya gömücez bambaşka bir Gönüllüler takımı ile oynayacaksınız dedi. Ümit Karan sen takımına analt demişti. Ümit Karan'da aldıkları galibiyetin ardından takımım yıkılmadı dimdik ayakta dedi. Umarım Hakan sözünü geri alır dedi. Hakan'da büyük konuşmamak gerekmiş ama belki dünün cevabını veremedik ama elbet bir gün vericez ve ben bugünü hatırlatacağım dedi. All Star takımı aldıkları galibiyetin ardından bu akşam sinema izlemeye gidiyoruz. Gerçek bir dram var dedi. Dokunulmazlık sembolünü Acun Ilıcalı Merve Aydın'a verdi. Survivor'da ada konseyinde gözyaşları sel oldu.Ada konseyinde şok bir gelişme yaşandı. Batuhan Survivor'ı kaldıramadığını söyleyerek adadan gitmek istedi. Acun Ilıcalı Batuhan Survivor 2018'de artık yok. diye açıkladı. All Star takımında beklenmedik bir gelişme mi olacak? Konseyde 3 isim eleme adayı olacak. Survivor'da eleme adayları kim? Haftanın en iyi performansı kolyesini Anıl kazandı. Konseyde bir isim söyleyecek. Peki Bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? diye düşünüyorsanız Cumali bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. Bu haftada kendisini garantiye aldı. Konseyde bir isim söyleyecek. Survivor'da Adaya Kim Veda Etti? Survivor'da kim gitti? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi tüm merak ettiklerinizi haberimizden bulabilirsiniz.

ÜMİT KARAN- HAKAN HATİPOĞLU GERGİNLİĞİ

Ünlüler ve Gönüllüler arasında krizin giderek büyüdüğü görülüyor. Hakan Hatipoğlu'nun All Star yarışmacısı Ümit Karan'a, "Karşımıza hazır çıksınlar. Çünkü yarın gördüğünüz gönüllüler bugüne kadarki olan gönüllüler kadar olmayacaktır. Takıma anlatırsan sevinirim" demesi All Star ekibini adeta çıldırttı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

Acun Ilıcalı'nun sunuculuğunu yaptığı Survivor 2018 dokunulmazlık oyununu kazanan All Star oldu. Adrenalin tavan yaptığı yarışma programı bu akşam TV8 ekranlarında saat:20.00'da izleyicisi ile buluştu.

ÜMİT KARAN: SENİN YAPTIĞIN GİDER BENİM HOŞUMA GİDER

Kamera karşısına geçen Ümit Karan, Hakan Hatioplu'nun ayarına, "Onun yaptığı gider benim hoşuma gider" diyerek ti'ye aldı.

SURVİVOR 2018 SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Survivor 2018'de All Star ile Gönüllüler takımı her şeylerini vererek kıran kırana yarışıyor. Bu hafta All Star yine performansını konuşturdu. Gönüllüler takımında Nagihan gerginliği var. Hakan, Nagihan hakkında bomba gibi açıklamalarda bulundu.

Survivor, bütün hızıyla devam ediyor. All Star hala yarışmalarda önde giderken Gönüllüler zaman zaman oyun almayı başarıyor. Bu hafta All Star takımından Gönüllüler takımına geçen Nagihan ile ilgili Gönüllüler’de tartışma çıktı. Hakan “Nagihan ağzına fermuar çekse şampiyon olur” dedi. Funda ise “Çok konuşuyor Allah bize sabır versin” dedi. Cumali’den de Nagihan’a tepki gecikmedi. İşte Survivor son bölüm özeti ve bütün ayrıntılar…

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun Ilıcalı, çocuğu olan yarışmacıların çocukları ile telefon görüşmesi yapacaklarına dair söz vermişti. Birsen, Cumali, Sema, Ümit ve Nagihan çocukları ile telefonda konuşurken duygusal anlar yaşandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası iki takım ada konseyine çıktılar. Oyunu kaybeden Gönüllüler olunca takım, 3 kişinin ismini belirleyecek ve yarınki eleme konseyinde bir kişi yarışmaya veda edecek. Fakat henüz eleme adayları belli değil. Gecenin sonunda gönderilmesi istenen adaylar haberimizde olacak.

"HER ŞEYE ALINIYORSUN"

Dokunulmazlık oyununda bir müsabakada Murat ile Cumali karşı karşıya geldi. Yarışma esnasında Cumali bayağı bir geride kalınca Hakan, kenardan takım arkadaşına tepki gösterdi. Cumali "Bir daha beni oyuna çıkarma ağabey" deyince Hakan ise "Her şeye alınıyorsun Cumali" diye karşılık verdi.

"GÖNÜLLÜLERİ YERE SERDİK"

Dokunulmazlık oyunu öncesi Turabi, Gönüllüler takımı için yorum yaptı. Başarılı bir performans sergileyip farklı sevinç gösterileriyle ilgi çeken Turabi "Sağlı sollu darbelerle Gönüllüleri yere serdik" dedi.