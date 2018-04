Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı bu akşamki konseyde şok bir gelişme açıkladı. Konsept değişikliği yapıldı. All Star- Gönüllülere karşı kesin olarak galip oldu Survivor'da All Star takımı ikiye bölünecek. Takımlar 10-10 olacak. All Star - All Star karşı yarışacak. Batuhan ada şartlarına daha fazla dayanamarak yarışmadan ayrıldı. Acun takımlardaki orantısızlık sebebiyle Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bitirildiği duyuruldu.. All Star takımı 6'ya 5 şeklinde bölünecek ve Gönüller takımındaki kişiler All Star takımından ayrılmış takımlara geçiş yapacak. Acun Ilıcalı Gönüllüler takımından Batuhan'ın da sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıkladı.Survivor'da yeni format ne? All Star- All Star karşı ne demek? Survivor'da değişiklik ne? Survivor All Star dağıltıldı mı? Survivor'da 1 nisan şakası mı?

SURVİVOR ALL STAR DAĞILTILDI MI?

Acun Ilıcalı, bu açıklanmanın yanı sıra çarpıcı bir açıklamaya daha imza attı. Ilıcalı, takımlar arasındaki dengesizlik nedeniyle All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini açıkladı. Acun Ilıcalı: "All Star & Gönüllüler konsepti bitmiştir. Yeni bir konseptle devam ediyorum All Star All Star'a karşı. Yani başlangıçtaki 12 All Star yarışmacısını şimdi 11 kaldı. 6-5 farklı takımlara böleceğiz. Yarın kimin hangi takımda olduğunu öğreneceksiniz. Şunu açıkca söylüyorum. Bu konsepte All Star Gönüllüleri yenmiştir. Artık denk takımlar istiyoruz" dedi.