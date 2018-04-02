Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen sanatçı ve sporcularından oluşan bir gurp, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Hatay'a gitti. Grup içinde sanatçılardan Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Necati Şaşmaz, Mustafa Sandal, Hakan Peker, Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Alişan, Seda Sayan, Hande Yener, Emel Müftüoğlu, Deniz Seki ile Serkan Çağrı yer aldı. Spor camiasından ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolcu Gökhan Gönül, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin ve millî motosikletçi Kenan Sofuoğlu bulundu. Pelin Çift ile Esra Erol da ekibe eşlik etti. Grup, teröristlerle amansız mücadele eden Mehmetçiğe ve bölgedeki vatandaşlara moral verdi.

Esral Erol, Mustafa Sandal, Fikret Orman ile futbolcular, Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Komutan Albay Uğur Ertekin, Amanos Dağları’nda vatanı savunan Ufuklar Jandarma Komando Taburu’nun giydiği, üzerinde zeytin dalı ambleminin olduğu üniformayı, Orman’a hediye etti.