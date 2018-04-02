Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seda Sayan, Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte çekindiği selfie'yi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

ÜNLÜLER DESTEK İÇİN SINIRA GİTTİ



Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve operasyondaki başarıları kutlamak için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

ERDOĞAN VE AKAR'LA SELFİE ÇEKİNDİ

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Seda Sayan, Erdoğan ve Akar'la günün anısına selfie çekindi. Seda Sayan nam-ı diğer Kadırgalı çekindiği selfie'leri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.