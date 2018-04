Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın 35. bölüm fragmanı yayınlandı.Peki Çocuklar Duymasın 35. yeni bölümde neler yaşanacak? Kanal d ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta da işler karışıyor. Reyting almak için ellerinden geleni yapan yapım bu hafta da karmaşa oluşturacak. Çocuklar Duymasın 8 Nisan 2018 Pazar akşamı Kanal D'de...

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA YİNE İŞLER KARIŞIYOR

Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı Tuna’nın başının belada olduğunu gösteriyor. Dört bir yandan kuşatılan Tuna, Gönül’ü kızdıracak. Ekranlarda tekrar dönmesinden itibaren 34 bölümü tamamlayan Çocuklar Duymasın dizisi aynı ilgiyi görmeyi başardı. Çocuklar Duymasın 35. bölüm fragmanı da en az dizi kadar ilgi çekici sahnelerle dolu. Haluk ve Meltem aralarındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmuşlar, hatta yeni bir çocuk evlat edinmek için girişimde bulunmuşlardı. Uzun süre can sıkan Tutku, hayatlarından tamamen çıkmıştı. Haluk ve Meltem eski hayatlarına geri dönerken, Tuna’nın eski karısı Özlem bu sefer karmaşa oluşturur. Aklına her geleni söyleyen sevgilisi Sertaç ise gittikçe can sıkıcı olmaya devam eder. Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı, bu bölümde çoğu olayın Tuna’nın başına geleceğine işaret ediyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır.

Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem; Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır.

Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.