Survivor'da kim hangi takımda, Survivor'da takımlar değişiyor mu, 2018 Survivor yeni takımları hangileri, Takımlar nasıl bölünecek gibi merak ettikleriniz bu haberde. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümde yeni bir heyecana tanık olduğumuz Survivor 7. haftasında bir değişim yaşanacak. Başladığı ilk günden bu yana Survivor tarihinde yaşanmamış farklıların yaşandığı yarışmada dengeler bir türlü kurulamadı. Dokunulmazlık oyununda sürekli all star takımının kazanması kişi sayıları arasında uyumsuzluk oluşturunca Acun Ilıcalı yeni bir karar aldı. Dün akşam açıklanan değişimlere göre Survivor'da yeni takımlar oluşacak. All star ikiye bölünecek ve gönüllüler takımından kişiler geçecek. Peki Survivor'da takımlar değişti mi? Survivor'da hangi takımda kim olacak, Survivor yeni takımları, Survivorda ne oldu gibi sorularınızın cevabını sizler için hazırladık. İşte Survivor'da yaşanan değişimler ve Survivor yeni takımları

SURVİVOR YENİ TAKIMLARI BELLİ OLDU MU?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından yeni bir sisteme geçileceği Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Gönüllüler takımının üst üstte oyunlar kaybetmesinin ardından bir türlü istenilen performans seviyesi yakalanamayınca Survivor 2018'de beklenen heyecan izleyiciye geçmedi.

SURVİVOR'DAKİ FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ -İZLE

Bu gelişmelerin ardından oyuna sonradan dahil olan yarışmacılarda istenileni veremeyince, Survivor'da format değişikliğine gidilmesine karar verildi. Buna göre takımların artık karma olacağı ve yeni takımların oluşturucağı açıklandı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bir sonraki oyunu da oynadıktan sonra yeni takımların duyurulacağını ve artık All-Star'ın tek takım olmayacağını yarışmacılara bildirdi. Yeni takımın kimlerden oluşacağı ise merak konusu..

SURVİVOR 2018’DE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Ilıcalı, takımlar arasındaki dengesizlik nedeniyle All Star – Gönüllüler konseptinin bittiğini açıkladı. Acun Ilıcalı: “All Star & Gönüllüler konsepti bitmiştir. Yeni bir konseptle devam ediyorum All Star All Star’a karşı. Yani başlangıçtaki 12 All Star yarışmacısını şimdi 11 kaldı. 6-5 farklı takımlara böleceğiz. Yarın kimin hangi takımda olduğunu öğreneceksiniz. Şunu açıkca söylüyorum. Bu konsepte All Star Gönüllüleri yenmiştir. Artık denk takımlar istiyoruz” dedi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Acun Ilıcalı yeniden belirlenecek olan takımların 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde açıklanacağını da sözlerine ekledi. Acun Ilıcalı söz konusu format değişikliğini açıkladıktan sonra Merve ve Sema gözyaşlarını tutamadı.

1 NİSAN ŞAKASI MI?

Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Birçok kişi Acun Ilıcalı’nın detayları ve gerekçelerini belirttiği format değişikliği durumunun 1 Nisan Şakası olabileceğini söylerken bazı sosyal medya kullancıları ise, Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star konseptini dağıtmasının mantıklı olduğunu çünkü, Gönüllüler takımının gerçekten de ada koşulları için zayıf olduğunu bu durumunda yarışmanın kalitesini düşürdüğü için Acun Ilıcalı’nın böyle bir değişiklik yapmış olmasının akla yatkın olduğunu söyledi.