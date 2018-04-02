Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile birlikte görüntülendi. Dalkılıç, muhabirlerin sorularını, "Arkadaşlar, trafik sıkışıyor, iyi akşamlar'" diyerek geçiştirdi.

YAN YANA GÖRÜNTÜ VERMİYORLARDI

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan ve yan yana görüntü vermemeye özen gösteren ünlü çift, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.

EL ELE AYRILDILAR

Baş başa yemek yiyen ikili, romantik akşamın finalinde her zamankinin aksine mekândan el ele ayrıldı. Dalkılıç ve Erçel, haftalardır birlikte görüntü vermemek için büyük çaba sarf ediyordu.

MERVE'YE NİSPET Mİ YAPTI?

El ele pozun Merve Boluğur'un, "Kalbimi aşka kapatmadım. Sevgilim olsa aslanlar gibi tutar elinden karşınıza geçerim" açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.